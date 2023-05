Raman Pratasiewicz skazany. Reżim Łukaszenki porwał samolot, którym podróżował

Na początku 2020 roku Pratasiewicz wyjechał do Polski, gdzie starał się o uzyskanie statusu uchodźcy. Rozpoczął pracę przy kanale telegramowym Nexta. Potem z niego zrezygnował i zaczął działać przy kanale Białoruś mózgu. W połowie maja 2021 roku wraz z partnerką Sofią Sapiegą udał się na wakacje do Grecji. W trakcie powrotu z Aten do Wilna, ich samolot nad Białorusią otrzymał komunikat, że mógł zostać zaminowany. Maszyna została sprowadzona na lotnisko w Mińsku. Tam Pratasiewicz został zatrzymany.