Raman Pratasiewicz nie dostał azylu w Polsce? MSWiA odsłania kulisy

"Szef UdSC nie wydał również decyzji o odmowie udzielenia panu Ramanovi Pratasievichowi ochrony międzynarodowej. Z posiadanych informacji wynika, że 22 stycznia 2020 r. cudzoziemiec złożył – za pośrednictwem Komendanta Placówki Straży Granicznej w Warszawie – wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP. W toku prowadzonego postępowania 5 lutego 2020 r. wystosowano do niego wezwanie do stawiennictwa w UdSC na wywiad statusowy, który zaplanowano na 3 marca 2020 r. Pismo wysłano na adres do korespondencji podany we wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (był to jedyny adres podany przez ww. cudzoziemca). Było ono dwukrotnie awizowane i zostało zwrócone do UdSC jako niepodjęte" - twierdzi wiceminister Grodecki.