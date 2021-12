Partnerka Pratasiewicza napisała do Łukaszenki. Prosi o ułaskawienie

Białoruś. Partnerka Pratasiewicza prosi Łukaszenkę o ułaskawienie

Sapiega jest oskarżana m.in. o podżeganie do nienawiści, "organizowania przemocy i groźby użycia przemocy" wobec funkcjonariuszy, sędziów, urzędników i dziennikarzy. Według informacji Komitetu Śledczego miała możliwość zapoznania się z aktami postępowania, będąc w areszcie domowym od 20 października. We wrześniu przedłużono jej areszt do 25 grudnia.