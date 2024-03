Rakieta nad Polską. Sołtys mówił, że zobaczył światło

- Mówił mi, że było jeszcze ciemno. Widział takie światło, które leciało nad Oserdowem - opowiada Wirtualnej Polsce wójt Łukasz Kłębek. - Powiedział, że to był jakiś niezidentyfikowany obiekt. On myślał na początku, że to jakiś dron albo coś takiego. Leciało to przez jakieś 30 sekund. Okrążyło nad Oserdowem i wróciło z powrotem w kierunku Ukrainy.