Radziejewski o skutkach wojny dla Polski. “Rosjanie radykalnie zwiększą możliwość projekcji siły”

Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, było gościem programu specjalnego “Newsroom” WP. Pytano go, czy obecną sytuację można porównać do czasów tuż przed wybuchem II wojny światowej. Odpowiedział, że “uważałby z takimi porównaniami”. - Natomiast, jeżeli chodzi o politykę appeasementu jaką przed wojną stosowano wobec Hitlera, to coś bardzo podobnego oglądaliśmy właśnie w ostatnich latach i dekadach stosunku do Rosji. Pełna zgoda z tym, że nasze rusofobiczne rzekomo poglądy - w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - teraz okazują się w tej sprawie słuszne - stwierdził. Dalej mówił o tym, że obecnie zmienia się układ geopolityczny w Europie Wschodniej. - Mamy do czynienia z próbą neutralizacji strategicznej Ukrainy. To jest podstawowy cel rosyjskiej inwazji. W międzyczasie dokonuje się wasalizacji Białorusi. To efekt głębokiej klęski geopolitycznej i dyplomatycznej Polski. Straciliśmy Białoruś, a dzisiaj jest ona kolejnym frontem, pozwalającym Putinowi uderzyć na Ukrainę - mówił. Podkreślił, że w efekcie zwiększyły się radykalnie “rosyjskie możliwości projekcji siły wobec Polski i krajów bałtyckich NATO”. - W tej chwili Ukraina jest otoczona z trzech stron przez silniejszego przeciwnika. To jako żywo przypomina nam rzeczywiście naszą sytuację do września 1939 roku - ocenił. Radziejewski wyjaśnił także, czemu Putin mówi o “denazyfikacji Ukrainy”. - To wyraz rosyjskiej propagandy służącej delegitymizacji państwa ukraińskiego i jego elity politycznej, ale też układu geopolitycznego w regionie. Niestety “denazyfikacja” w ustach Władimira Putina oznacza likwidację ukraińskich patriotów. Nazistami on nazywa ukraińskich patriotów, którzy walczyli z Rosją w ostatnich ośmiu latach. Należy więc obawiać się, że będzie on starał się ich pojmać i upokorzyć, a nawet fizycznie zlikwidować - ostrzegł. - Putinowi chodzi o to, by Ukraina po tej wojnie była krajem zneutralizowanym w sensie wojskowym, żeby nie była więcej “zagrożeniem” dla Rosji. To nowoczesna wojna w starożytnym wręcz stylu - ocenił.