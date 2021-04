Rada dla Ziobry i Gowina. Były szef MSZ o wynikach sondażu dla WP

Według najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych wykonanego na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię United Survey wynika, że gdyby doszło do rozpadu Zjednoczonej Prawicy, to zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie nie dostałyby się do Sejmu. Opinię na temat wyników badania wygłosił w programie WP "Newsroom" były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Europoseł przyznał, że faktycznie obecnie oba ugrupowania starają się podkreślić swoją odrębność poglądową od PiS-u, ale jego zdaniem perspektywa realnych wyborów może zmienić stanowisko koalicjantów. - Za kilka miesięcy może przyjść otrzeźwienie i refleksja, że od sześciu lat wygrywamy razem jako grupa, to może wrócą - powiedział Waszczykowski. - Jak jest zgoda, to i bóg rękę poda - dodał. Polityk pytany o wyniki formacji opozycyjnych stwierdził, że znajdujący się obecnie na drugim miejscu ruch Szymona Hołowni Polska 2050 może podzielić los .Nowoczesnej. - Ugrupowanie Hołowni nie ma struktur ani pieniędzy, więc nie wiem, jak to się utrzyma. Przypominam, że podobnie było z .Nowoczesną - powiedział. - Ale ja nie mam żadnego zdania na temat opozycji, ona mnie nie interesuje - stwierdził.

