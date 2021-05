Racibórz. Pogrzeb zastrzelonego policjanta

Śmierć policjanta. Nowe informacje o przestępcy

Jak ustalił reporter WP, 40-latek, który z zimną krwią zastrzelił we wtorek policjanta, to Radosław Ś., mieszkaniec okolic Raciborza. W przeszłości miał na swoim koncie nie tylko przestępstwa narkotykowe, ale także rozboje, naruszenie nietykalności policjanta i kradzieże. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.

Do tragicznych wydarzeń na ul. Chełmońskiego w Raciborzu doszło we wtorek. Mężczyzna podający się za policjanta próbował kontrolować kierowców - podczas próby wylegitymowania sięgnął po broń i oddał strzały. Strzelił do funkcjonariusza. Michał Kędzierski miał 43 lata, w policji służył od 2011 r.