Na rzecz munduru porzucił karierę dziennikarską. Został zastrzelony w Raciborzu

"Choć to radio było jego pierwszą miłością, to służby mundurowe od zawsze go fascynowały i chciał się związać zawodowo z taką formacją. Adrenalina, akcja. To go zawsze pociągało" - wspominają zmarłego we wtorek policjanta lokalne media. Asp. Michał Kędzierski zginął na służbie od strzałów.

Share

Na rzecz munduru porzucił karierę dziennikarską. Został zastrzelony w Raciborzu Źródło: Polska Policja