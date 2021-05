Tragedia na Dolnym Śląsku. Na 15-latka spadło drzewo

Tragiczny wypadek w Twardocicach na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 3 maja.

Twardocice. Drzewo spadło na 15-latka

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania w Złotoryi około godziny 15. Na miejsce wysłano policję, straż pożarną oraz pogotowie medyczne.

W Twardocicach okazało się, że na 15-latka spadł konar drzewa. Do wypadku doszło w trakcie, gdy grupa nastolatków szykowała się do robienia ogniska.

Jak dodała, w wyniku uderzenia 15-latek stracił przytomność. - Pierwszej pomocy udzielili chłopcu koledzy, którzy znajdowali się z nim w tamtym miejscu. To oni opatrzyli go do momentu przybycia zespołu ratunkowego - podkreśliła policjantka.