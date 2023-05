Awantura na spotkaniu z Czarnkiem. Jest komentarz rządu

- Jeżeli chodzi o kontekst, w którym się to dzieje, jeśli ktoś zarzuca naszemu krajowi postępowanie w sposób nieetyczny, niepraworządny itd. co jest nieprawdą, to w takim razie rozumiem, że dyskusja była emocjonalna i takie rzeczy mogły się pojawić - skomentował Müller, dodając, że "minister to też człowiek".