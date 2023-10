Putin znowu "umarł". Plotki rozsiewa Kreml? "Kto wie, czy sam nie manipuluje"

Zauważyła, że takie informacje mogą się łatwo roznosić, gdyż są "absolutnie nie do sprawdzenia". - Z tymi śmierciami było tak, że miał już umierać za pół roku, za rok. Miał mieć Parkinsona, bo trzęsła mu się ręką. Kto to wie, czy tą ręką nie manipuluje specjalnie. To jest trudne do sprawdzenia, co jest grą, a co jest prawdą - mówi autorka biografii Putina.