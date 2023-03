"Putin znów spróbuje". Kirby nie ma złudzeń

Kirby: "Ukraina dostanie to czego potrzebuje"

Stany Zjednoczone wspierają przywódców Ukrainy i zapewniły prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dostanie od władz USA "to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć" - powiedział we wtorek John Kirby. - Oznacza to, że Ukraina dostanie więcej broni, pomoc logistyczną i wsparcie wywiadowcze - dodał.