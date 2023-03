"Pyrrusowe jak Putinowskie". Gen. Polko o poczynaniach Rosjan

Kiedy Putin pokazał prawdziwą twarz swojego żołnierza, czyli bandyty, gwałciciela i obdartego złodzieja, to Ukraińcy zmobilizowali się do walki jeszcze bardziej - stwierdził były dowódca jednostki GROM. General Roman Polko, który było gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom WP", wskazał, że poczynań rosyjskich wojsk nie należy analizować w kategoriach postępów. Mówił też, że to Słowiańsk i Kramatorsk są głównymi celami Rosjan, a Bachmut jest celem pośrednim. - Jeśli druga armia świata przez pół roku próbuje zdobyć miasteczko Bachmut, to ja bym nie mówił o postępach. Tym bardziej, że liczba ofiar wśród Rosjan, przekroczyła zdaje się, liczbę mieszkańców miasta. Tam nigdy nie było nawet tempa zbliżonego do ataku. To już nie będzie nawet Pyrrusowe, a Putinowskie zwycięstwo, jeśli takie nastąpi - dodał generał. Ofensywa w Bachmucie niby się zaczęła, ale Rosja sięga po przestarzałe zasoby, a Ukraina czeka na precyzyjne zachodnie uzbrojenie. Dużo zależy od tego, czy i kiedy rzeczywiście je dostanie - dodał gen. Polko.