Oczy całego świata zwrócone są dziś na Moskwę. Pokaz sił

Ani Kijów, ani Moskwa nie mogą sobie odpuścić Pekinu

W dniach poprzedzających wizytę Xi w Moskwie pojawiały się informacje, że zaraz po spotkaniu z Putinem Xi miałby zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i zacząć z nim rozmawiać o pokoju. Nawet jeśli do takiego telefonu faktycznie dojdzie, nawet jeżeli w Moskwie zamiast wojskowego wsparcia – co ciągle nie jest zupełnie wykluczoną opcją – Putin otrzyma od swojego chińskiego partnera napomnienia do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji, to wciąż dzielić nas będzie bardzo daleka droga do tego, by z pomocą Chin faktycznie udało się zawrzeć choćby zawieszenie broni akceptowalne dla obu stron konfliktu.