Putin spełni warunki Prigożyna? "Coś takiego musiało się wydarzyć"

Taki rozwój sytuacji spotkał się z zaskoczeniem ze strony ekspertów. W takim też tonie wypowiadał się w RMF FM były dowódca Wojsk Lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak. - Przecież wydawało się, że konsekwentnie będzie dążył do tego, żeby jego wojska doszły do Moskwy i do tego, żeby na Kremlu doprowadzić do jakichkolwiek zmian - powiedział.