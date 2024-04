- Rosja znajduje się w trudnym okresie swojej historii. To jest jasne dla wszystkich. Po upadku ZSRR nasi geopolityczni złoczyńcy postawili sobie za cel dalszy upadek Rosji i podporządkowanie sobie tego, co pozostało. Mówię o tym z pełnym przekonaniem jako były dyrektor FSB . Ktoś pragnie zemsty za nieudane kampanie Hitlera i Napoleona - powiedział Putin.

- Na pewno do nich dotrzemy. I oto co chciałbym w tej kwestii powiedzieć. Ci, którzy używają tej broni, a jest to broń używana przeciwko Rosji, to już dziś jest oczywiste, muszą zrozumieć, że jest ona obosieczna - groził.