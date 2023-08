Putin pozbył się generała? "To ciekawe posunięcie"

Wschodnie niezależne media informują o odwołaniu gen. Siergieja Surowikina. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia. - Surowikin to bardzo ciekawa postać. Choć pseudonim ma dosyć ponury, bo to "generał Armagedon" ze względu na krwawe działania w Syrii, ale to bardzo dobry fachowiec. Jest ceniony wśród rosyjskich żołnierzy za postawę i warsztat. To, że Rosjanie nie załamali się podczas ukraińskiej ofensywy, to zasługa Surowikina, który zimę wykorzystał na wycofanie się i skonsolidowanie działań, które dają Rosjanom przewagę, przygotowanie obrony i zapasów - mówił w programie "Newsroom WP" ppłk rez. Maciej Korowaj.