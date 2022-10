Putin pójdzie o krok dalej? Jednoznaczna odpowiedź generała

Wojna w Ukrainie trwa. W poniedziałek rano Rosjanie zaatakowali Kijów. Zginęło osiem osób, co najmniej kilkadziesiąt zostało rannych. - To jest odpowiedź Putina za Most Krymski. Rosja uderzyła w serce Ukrainy. To jest zemsta - mówi w programie "Newsroom" WP były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leon Komornicki. Podkreśla, że atak na stolicę ma też aspekt psychologiczny. - Wczorajsze ataki na obiekty cywilne w Zaporożu, dzisiejszy na Kijów świadczą o tym, że te uderzenia będą się nasilać. Wojna w Ukrainie nie będzie krótkotrwała, ona będzie długa, potrwa lata - ocenił generał. Dodał, że strategię Rosji można określić mianem wyniszczającej. Ekspert odpowiedział też, czy jego zdaniem Federacja Rosyjska może zdecydować się na wykorzystanie przeciwko Ukrainie broni nuklearnej. - Putin nie użyje póki co broni nuklearnej, mimo że już o tym kilkukrotnie mówił. Przyznałby się wtedy, że wyczerpał kinetyczne możliwości realizacji swoich celów - analizował gen. Komornicki.

