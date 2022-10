Putin planuje zimną operację. Chce zamrozić Ukrainę

Wedle nowej strategia Rosji chce zmusić zaatakowany kraju do poddania się na warunkach dyktowanych przez Moskwę. W tym celu Putin chce się posłużyć zimnem. Jak twierdzi Andreas Umland, ekspert ze sztokholmskiego Instytutu Studiów Europy Wschodniej, ataki na strategiczną infrastrukturę mają na celu wywarcie presji na ludność ukraińską, by "zmusiła własny rząd do poddania się".