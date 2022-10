107 państw przeciwko Putinowi. Klęska Rosji

Ambasador Ukrainy Siergiej Kyslytsya wezwał kraje do obrony zasad założycielskiej Karty Narodów Zjednoczonych. - Ślad krwi zostaje za rosyjską delegacją, kiedy wchodzi ona na Zgromadzenie Ogólne, a salę wypełnia zapach tlącego się ludzkiego mięsa. To właśnie tolerowaliśmy w Syrii. To właśnie dzieje się dzisiaj na Ukrainie - powiedział, mając na uwadze poniedziałkowy atak Rosjan na ukraińskie miasta.