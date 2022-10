"Generał Armageddon". On ma ratować Putina

Surowikin, powołany właśnie przez Władimira Putina na pierwszego dowodzącego rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie, budował swoją karierę od lat 80., od czasów wojny prowadzonej przez Rosję w Afganistanie. Zasłynął ze swojego okrucieństwa w 1991 roku, w ostatnich dniach istnienia ZSRR. Nakazał otworzyć ogień do prodemokratycznych demonstrantów w Moskwie, co doprowadziło do śmierci trzech osób.