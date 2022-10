Przechwycona rozmowa Rosjan. "Putin przemawiał, a my uciekaliśmy z Łymana"

Przeklinając co drugie słowo, Rosjanin opowiada interlokutorowi, że czołgi, jakie mają Rosjanie do dyspozycji, są z lat 60, podczas gdy Ukraińcy jeżdżą nowymi. Rozmówca zainteresował się, czy jego interlokutor jest czołgistą, jednak on wyjaśnił, że jest strzelcem zmotoryzowanym.