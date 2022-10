Rosjanie w telewizji o wojennych porażkach: "Nigdy nie powinniśmy się śmiać z Ukrainy"

Mardan wezwał Rosjan, by przestali lekceważyć ukraińskie siły zbrojne. Stwierdził, że porównywanie Ukrainy do ISIS jest obraźliwe dla armii rosyjskiej, która walczyła z nimi od siedmiu miesięcy. - ISIS to plemiona w sandałach zrobionych z opon. Nie mają miast, elektrowni, kolei ani fabryk. Ukraina ma to wszystko. Ukraina to okrutny, zmotywowany, dobrze przygotowany wróg. To wrogi naród, który od co najmniej 7 i pół miesiąca toczy przeciwko nam pełną wojnę. Wciąż nazywamy to specjalną operacją wojskową, ale oni prowadzą wojnę. Dobry Boże, nie mogę ciągle słuchać tej gęstej i lepkiej retoryki, czas przestać mówić o procesie pokojowym. Ta retoryka nie wygląda dobrze, w rzeczywistości jest szkodliwa - emocjonalnie wyrzucał z siebie słowa Mardan.