Putin oskarża Zachód. "Wykorzystywał grupy terrorystyczne"

Putin o ataki oskarżył także kraje zachodnie. - Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że w pewnym momencie Zachód aktywnie wykorzystywał różne transgraniczne grupy radykalne i terrorystyczne, a częściowo zachęcał do ich agresji przeciwko Rosji - mówił. Przypomniał, że amerykańskie i brytyjskie ambasady na początku marca wydały ostrzeżenia do swoich obywateli, by unikali dużych skupisk ludzi w Rosji ze względu na zagrożenie atakami.