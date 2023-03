Putin o eksplozji Nord Stream. "Amatorzy? Nonsens"

"Obiekt podobny do anteny"

Dyktator powiedział również, że statek wynajęty przez Gazprom około 30 km od miejsc eksplozji miał znaleźć rzekomo "obiekt podobny do anteny". - Eksperci twierdzą, że może to być antena, która miała odebrać sygnał do zdetonowania ładunku wybuchowego - spekulował Putin.