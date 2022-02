Putin może użyć broni jądrowej? "On jest zdolny do wszystkiego"

- Myślę, że poczułem to, o wszyscy, którzy śledzą tę sytuację intensywnie – że to jest dokładnie to, czego się należało spodziewać, że niestety po raz kolejny potwierdziły się najczarniejsze obawy, najczarniejsze scenariusze. Wszystkie zrzuty, które kierowane były w stronę Putina (…), o których Polska mówiła bardzo głośno, bardzo jednoznacznie – że to jest człowiek absolutnie zdolny do wszystkiego – te obawy były czasem wyśmiewane, czasami uznawane za niepoważne, czasami uważane za przesadzone – powiedział w programie "Newsroom" WP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. – Niestety dziś potwierdza się, że Polska i państwa Europy środkowej, które jednym głosem w tej sprawie mówią, miały rację. Konieczne jest wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji, konieczne jest podjęcia wszystkich działań, które mamy w naszym zasięgu jak Europa, jako Zachód, jako wolny świat, aby Putina powstrzymać – powiedział. Wiceszef MSZ pytany był także o to, czy – nawiązując do przemówienia Putina o użyciu "środków dotąd niestosowanych" – można mówić o prawdopodobieństwie wykorzystania bomby jądrowej przez Rosję. – Powtórzę jeszcze raz: on jest zdolny do wszystkiego. W tym także do użycia tego rodzaju środków – stwierdził rozmówca WP. – Ale trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy: Rosja jest państwem, które od Europy, Unii Europejskiej, NATO jest dużo słabsze – zauważył dodając, że wciąż znacząco osłabiona jest przez sankcje jeszcze z 2014 roku i m za sobą potężny kryzys ekonomiczny. – Jeżeli my będziemy gotowi do tego, żeby użyć środków, które mamy do naszej dyspozycji, bardzo mocnych sankcji ekonomicznych, personalnych, sankcji, które zabolą Putina i wspierających go oligarchów (…), to on będzie zmuszony do tego, żeby się cofnąć (…). My naprawdę jesteśmy w stanie go do tego zmusić. Potrzebna jest po prostu wola polityczna – oświadczył wiceminister.