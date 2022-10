Putin dogadał się z Erdoganem. Rosyjski gaz trafi do Europy?

Podczas spotkania z Erdoganem w ubiegłym tygodniu rosyjski prezydent zaproponował eksport większej ilości gazu przez gazociąg TurkStream. Biegnie on od Rosji przez Morze Czarne do Turcji. Gaz ten mógłby następnie popłynąć dalej do Europy. W tym celu należałoby rozbudować rosyjsko-turecki gazociąg.