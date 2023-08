"Co się dzieje?". Nagranie z Rosji i nowa fala spekulacji

Putin zapomniał, gdzie ma zegarek?

"Władimir Putin zapomniał, że nosi zegarek na prawej ręce. A może to nie przywódca Rosji? Co się dzieje?" - napisał w mediach społecznościowych Anton Geraszczenko. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy załączył do wpisu krótki film, na którym widać zachowanie dyktatora, faktycznie mogące zastanawiać.