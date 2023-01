Putin coś miał pod garniturem? W sieci wrze

Putin zaciera ręce. Jego noworoczne wystąpienie było bacznie obserwowane i analizowane przez cały świat. Zajmują się nim eksperci i internauci. Rozważane jest nie tylko to, co Putin powiedział, ale także, jak to powiedział. A nawet to, co miał lub nie miał pod garniturem. Takiej uwagi świata może pozazdrościć Putinowi niejeden celebryta.