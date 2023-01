Co zrobi Łukaszenka? "Realna groźba ataku z Białorusi nadal istnieje"

W grudniu ubiegłego roku w obwodzie brzeskim na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą pojawiło się ok. 24 jednostek sprzętu wojskowego Federacji Rosyjskiej. Oficjalnie białoruski reżim przekazywał, że są to przygotowania do kolejnego etapu wspólnych ćwiczeń bojowych Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji. Była to już jednak kolejna, w ostatnim czasie koncentracja rosyjskiego sprzętu niedaleko ukraińskiej granicy.