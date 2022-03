Putin blefuje? Gen. Bieniek o "kupowaniu czasu" przez Rosjan

Rosjanie kontynuują ostrzał cywilnych obiektów i jednocześnie twierdzą, że są gotowi do rozmów pokojowych. Nie brak ostrzeżeń z Zachodu dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że może być to "zasłona dymna" Władimira Putina dla jego działań. - Nigdy nie można odrzucać rozmów pokojowych, choć dla Rosjan są one okazją do "kupienia czasu" na to, żeby podciągnąć odwody i uzupełnić środki - powiedział w programie Wirtualnej Polski gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Pytany o oczekiwania Ukrainy ws. przyjęcia do Sojuszu, gen. Bieniek zauważył, że jest to proces długotrwały. - Nie z dnia na dzień. Będą o tym decydowały kraje członkowskie NATO - stwierdził, nazywając Ukrainę "przedmurzem" Sojuszu. Więcej w rozmowie Mateusza Ratajczaka.