Puszczykowo. Tragedię na przejeździe komentują współpracownicy ofiar wypadku

- W mojej ocenie było wystarczająco dużo czasu, by przejechać, wycofać przed przejazd, czy ostatecznie uciec z samochodu - uważa w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Skibiński, wieloletni kierowca karetki. Zawinił kierowca? Zabrali głos współpracownicy ofiar.

W rozmowie z "Super Expressem" tłumaczy, że nie jest w stanie stanąć po stronie kierowcy, który brał udział w tragedii. Uważa, że miał on wystarczająco dużo czasu, by nie dopuścić do tragedii.