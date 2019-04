Wypadek w Puszczykowie. "Zginęli, bo próbowali uniknąć uszkodzeń"

- Oni zginęli, bo musieliby zapłacić kilkaset złotych za naprawę uszkodzeń karetki i rogatek. Próbowali tego uniknąć - mówi w rozmowie z WP ratownik medyczny, który jeździ karetką pogotowia. W ten sposób skomentował wypadek, do którego doszło w Puszczykowie. Karetka utknęła na przejeździe kolejowym i została zmiażdżona przez pociąg.

Tragiczny wypadek w Puszczykowie (East News, Fot: Rafal Gaglewski/REPORTER)

Dwa tragiczne wypadki z udziałem ambulansów wydarzyły się w środę. W Pruszkowie zginęła 9-letnia dziewczynka, w Puszczykowie - ratownik medyczny i lekarz, a drugi ratownik z ambulansu jest w śpiączce.

W Puszczykowie dramat rozegrał się na przejeździe kolejowym. Jak relacjonował jeden ze świadków, gdy karetka wjechała na przejazd, opuściła się jedna z rogatek. Chwilę po niej opuszczona została druga. Pojazd z dwoma ratownikami medycznymi i lekarzem utknął pomiędzy szlabanami. Kierowca karetki manewrował na przejeździe i próbował ustawić się równolegle do rogatek.

W czwartek w sprawie wypadku śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Dotychczas ustalono, że od chwili wjazdu karetki na przejazd do momentu zderzenia minęło 40 sekund. Śledczy wyjaśnią, czy załoga karetki miała szansę uciec z pojazdu. Sprawdzą też, dlaczego kierowca nie sforsował szlabanu.

Nie wyłamali rogatki, bo mieliby problemy

- Za każde uszkodzenie karetki nie wynikające z jej eksploatacji odpowiada kierowca ambulansu. Oni zginęli, bo musieliby zapłacić kilkaset złotych za naprawę uszkodzeń karetki i rogatki - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską kierowca karetki pogotowia, ratownik medyczny, który chce pozostać anonimowy.

- Istotne jest to, ze nie wyłamał rogatki, bo miałby strasznie dużo problemów. Pewnie myśleli, że mają jeszcze dużo czasu i zrobią coś, aby nie zapłacić za uszkodzenia. Niestety, czasu jak widać nie mieli - dodaje ratownik.

Na poparcie swojej tezy przypomina sytuację kobiety, która kierując nową karetką pogotowia wjechała w budynek. - Musiała z własnej kieszeni wyłożyć 2,5 tys. złotych na jej naprawę - opowiada.

Jego zdaniem szlabany powinny automatycznie otwierać się na dźwięk sygnału pojazdu uprzywilejowanego. - Powinien być też jakiś przycisk do szybkiego otwarcia rogatki. Wtedy uniknęliby tragedii - ocenia mężczyzna.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek mówi Wirtualnej Polsce, że "bezpieczeństwo własne jest najważniejsze". - W takich dramatycznych sytuacjach nie patrzymy na uszkodzenia materialne. Trzeba ratować swoje życie. Ambulans można odnowić. Życia już się oddać nie da - komentuje.

I dodaje: - Odpowiedzialność cywilna jest oczywiście wszędzie. Ale myślę, że poszlibyśmy w tę stronę, by z ubezpieczenia naprawić ewentualnie ten szlaban.

Gaz w podłogę

Ambulans jadący na sygnale, może łamać przepisy ruchu drogowego, ale musi mieć oczy dookoła głowy. - Głównym problemem jest sytuacja, w której wiemy, że jest bardzo ciężki stan pacjenta, który nas wzywa. Chcemy dojechać jak najszybciej i niestety wtedy przy sporych prędkościach nie da się zobaczyć wszystkiego - przyznaje mężczyzna. A z prędkością bywa różnie.

- Jak wpadamy na trasę, to jedzie się, ile fabryka dała. W centrum miasta trzeba uważać. Ale mimo to rozpędza się auto maksymalnie jak się da. Oczywiście tak, by wyhamować tuż przed skrzyżowaniem. Zasada jest prosta - po przejechaniu przez skrzyżowanie, gaz w podłogę - opowiada. I dodaje, że sam nieraz jechał 130 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

Przyznaje, że niektórzy kierowcy karetek "gwiazdorzą". - Hamują na ostatnią chwilę, nie dostosowują prędkości do warunków na drodze lub możliwości auta. Zespół zawsze reaguje w takich sytuacjach - dodaje ratownik.

Stres i niska płaca

- Stres jest ogromny, płaca malutka, za którą często nie można sobie pozwolić na dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje takie zniszczenia w sprzęcie. Do tego dochodzi zmęczenie - kierowcy pracują po 12 godzin, następnie jadą do innej pracy i znów wracają na dyżur do karetki. To popularna praktyka - opowiada ratownik medyczny.

Jego zdaniem brakuje edukacji dla kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego dochodzi do takich tragedii jak na przykład ta w Pruszkowie. To tu kierowca ambulansu potrącił 9-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Dziecko nie przeżyło.

- Jest to ogromna tragedia dla rodziców, ale także dla zespołu i samego kierowcy. My też przeżywamy wszystko, co się dzieje, a w szczególności wypadki. Z jednej strony winny jest kierowca, co nie ulega wątpliwości. Chciałbym jednak spojrzeć na to z drugiej strony. Dziecko miało 9 lat, gdzie byli jego opiekunowie w momencie, gdy weszło na przejście dla pieszych? - zastanawia się ratownik medyczny.

- Jadąc karetką, która ma naprawdę donośny sygnał mam prawo przypuszczać, że ludzie słyszą i widzą poruszającą się karetkę, więc nie powinni wchodzić na drogę - ocenia. I zapewnia: - My naprawdę staramy się jak najszybciej dojechać i pomóc osobie poszkodowanej, i z naszej perspektywy społeczeństwo robi często wiele głupich rzeczy, taki jak zajeżdżanie drogi, blokowanie, wchodzenie przed pojazd. Co często naprawdę robi wiele złego.