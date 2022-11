Pupilka Putina atakuje Zachód. "Dla mnie to gorsze niż wojna"

W tym miejscu propagandystka nawiązała do czegoś, co według niej "jest gorsze niż wojna". Wyraziła "niechęć do życia w świecie, w którym nie wolno mi ubierać moich córek w sukienki i wyjaśniać synowi, że jest chłopcem". - To już się dzieje w wielu krajach. Dla mnie to nie do zniesienia. Dla mnie to gorsze niż wojna - podsumowała.