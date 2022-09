"Pułapki na uciekinierów". Rosyjska propaganda się nie zatrzymuje

Zaproszeni do studia "eksperci" mówili na przykład o współpracy z rządem Kazachstanu, który ma odsyłać do Rosji zmobilizowanych uciekinierów, którzy pojawią się w tym kraju. Nie wspomnieli jednak o słowach prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa, cytowanych przez portal akorda.kz, który powiedział we wtorek: "Większość wyjeżdżających w ostatnich dniach z Rosji jest w sytuacji bez wyjścia i musimy zapewnić im bezpieczeństwo, to jest zagadnienie polityczne i humanitarne".