"Jestem półślepy i mam przepuklinę". Tak rosyjski dowódca "motywuje" zmobilizowanych

"Nie wiem, dokąd nas wyślą". Armia rosyjska w opłakanym stanie

Następnie Rosjanin mówi, że nie ma pojęcia, gdzie ostatecznie zostaną wysłane dowodzone przez niego jednostki. - Nie wiem, dokąd nas wyślą. Może pojadę z wami do Ukrainy, przekażę was tam i wrócę, nie wiem. Po was zostanie zrekrutowany kolejny pułk, właśnie tutaj. Będziecie tutaj do 30 października - informuje dowódca pułku.