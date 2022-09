Zauważyli rosyjski konwój. Zmierza w stronę granicy z Gruzją

- Póki co oswajamy się z jeszcze większym napływem Rosjan. Nie jest to nowe zjawisko, ale rzeczywiście w ostatnich dniach bardzo się nasiliło. Korek do granicy ciągnie się przez kilkanaście kilometrów i wciąż rośnie, blokując Gruzińską Drogę Wojenną. Wielu Rosjan zatrzyma się w Gruzji, a część pojedzie pewnie dalej, np. do Armenii. Pytania, jakie ci ludzie zadają np. na Telegramie, obrazują, w jakiej bańce do tej pory żyli - mówiła w rozmowie z Iwoną Wcisło Martyna Kaczmarzyk-Mamasakhlisi.