Pułapka na Trzaskowskiego? Polityk PO komentuje

"Gazeta Wyborcza" podaje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski chcą szukać haków na Rafała Trzaskowskiego. - Są dwie osoby, które dziś i jutro będą atakowane w sposób straszliwy przez rządy PiS. To Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Według PiS-u mają być zniszczeni i poniżeni. My wszyscy stoimy za nimi murem. Za nimi stoją miliony ludzi. Jeżeli chodzi o kwestie Warszawy i sekretarza Karpińskiego. Jego sprawę prowadzi prokurator Tadla, który zajmował się Barbarą Blidą. Dziś ten sam prokurator oskarża Włodzimierza Karpińskiego. To ludzie, którzy dla władzy zrobią wszystko i użyją wszystkich możliwych środków - komentował w programie "Tłit" poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Czy Trzaskowski może zastąpić Tuska jako kandydat na premiera? - Naturalnym kandydatem na premiera jest lider największej partii, która wygrywa wybory i jest nim Donald Tusk - odpowiedział.