PSL wejdzie w koalicję? Sawicki: "Będę bronił przed wspólną listą z KO"

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-TD, na pytanie, czy PSL dołączy do Koalicji Obywatelskiej w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego odpowiedział, że są oni częścią projektu Trzeciej Drogi i to jest obecnie ich główna strategia polityczna. Dodał jednak, że rozmowy na ten temat w kierownictwie PSL jeszcze się nie odbyły.