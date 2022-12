PSL jednak z Agrounią? "Będą cztery listy opozycyjne"

Polskie Stronncitwo Ludowe jednak z Agrounią? Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" Marka Sawickiego z PSL o listy wyborcze opozycji na przyszłoroczne wybory. - Jednej listy nie będzie. Najprawdopodobniej będą cztery listy opozycyjne, a nie dwie jak chcielibyśmy. Ja też bym chciał, żeby były dwie listy: lewicowo-liberalna i centrowo-prawicowa, ale z pewnością do tego nie dojdzie - ocenił Marek Sawicki. Jakie cztery opozycyjne listy wyobraża sobie były minister rolnictwa w rządzie PO-PSL? - Koalicja Polska i to co gromadzi wokół siebie, czyli Agrounia, odnowione Porozumienie, Unia Europejskich Demokratów, Tak dla Polski. Będzie osobna lista Hołowni. Osobno pójdzie oczywiście Koalicja Obywatelska i Lewica. Włodzimierz Czarzasty były za wspólną listą z Donaldem Tuskiem, a Adrian Zandberg mówi nie - stwierdził polityk PSL.