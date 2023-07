Przymierzalnia w aptece? Resort Zdrowia planuje rewolucję

Jak zwraca uwagę Polska Agencja Prasowa, "na pierwszy rzut oka zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia to zwykły, "redakcyjny błąd". Trudno bowiem wyobrazić sobie, by apteki realizujące zlecenia na wyroby medyczne, były skłonne do tworzenia w swoich lokalach przymierzalni". Niemniej jednak, od stycznia 2024 roku Ministerstwo Zdrowia planuje objąć refundacją seryjne pończochy, rajstopy i podkolanówki uciskowe stosowane w owrzodzeniach żylnych. To asortyment, który jest dostępny w aptekach także obecnie. "Prawdopodobnie tego typu wyroby będą dostępne do 'przymierzania'" - informuje Radio Zet.