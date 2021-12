Szatnia w każdej aptece? Zaskakujący pomysł Ministerstwa Zdrowia

Przytłaczająca większość aptek zaś jest zupełnie niedostosowana do takich wymogów. Nawet gdyby ich właściciele chcieli utworzyć izby przyjęć i szatnie, to nie mieliby na to powierzchni. Tym bardziej, że w nowo utworzonych izbach będą musiały się znaleźć także umywalki z ciepłą i zimną wodą. Zazwyczaj na wydzielenie oddzielnego wejścia nie pozwalają warunki lokalowe. A w wielu miejscach, np. galeriach handlowych, konieczna byłaby zgoda właściciela obiektu, który takiej mógłby nie wyrazić.