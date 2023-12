Przykują się do kaloryferów. Koniec PiS w TVP?

Zdaniem specjalistów Trybunał Konstytucyjny popełnił błąd. Wniosek jest sformułowany jako wniosek o wydanie wyroku tzw. interpretacyjnego. - Co zdaniem większości praktyków prawa konstytucyjnego jest niedopuszczalne. Trybunał nie może wydawać interpretacji prawnych. Może uchylić przepis, albo go zachować w systemie prawnym, a nie powiedzieć jak go rozumieć. A oni zmierzają w tym wniosku do powiedzenia, jak go należy rozumieć- mówi prof. Katarzyna Bilewska z UW