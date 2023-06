Przyjechali z Białorusi do pracy. Wiadomo, co było ich celem

Białoruscy szpiedzy. Jest akt oskarżenia

Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Od chwili zatrzymania obaj przebywają w areszcie.