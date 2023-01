Przyjaciółka Kaczyńskiego w Orlenie. Sprawdziliśmy, czy zagraniczne korporacje też biorą do biznesu przyjaciół prezesów partii

Wybuch na Nord Stream. Wówczas Norwedzy zatrudniali admirała

W radzie dyrektorów norweskiej spółki Equinor (dawniej Statoil) prawie wszyscy, 11 osób, mają za sobą rzetelne 20-30 lat pracy w biznesie paliwowym, wydobywczym albo transportowym. Wyjątkiem jest emerytowany admirał Haakon Bruun-Hanssen (w latach 2013-2020 szef norweskich sił zbrojnych). Wszedł on do rady w listopadzie 2022 i powierzono mu nadzór nad sprawami bezpieczeństwa infrastruktury. Było to tydzień po zebraniu dowodów, iż zniszczenie nitek gazociągów Nord Stream 2 było sabotażem. Admirała "nie wstawił" do spółki żaden polityk, tylko rekomendował go komitet nominacyjny wybierany spośród akcjonariuszy.