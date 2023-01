Obajtek ma problem? Nowa osoba w radzie Orlenu

Do Rady Nadzorczej Orlenu trafiła Janina Goss, bliska znajoma Jarosława Kaczyńskiego. Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości stracił zaufanie do Daniela Obajtka i liczy, że nowa członkini rady będzie patrzeć mu na ręce? - Nietrafiona jest teza o utracie zaufania do kogokolwiek. Pani mecenas Goss ma duże doświadczenie i to prawda, gdy jest w Radzie Nadzorczej, to wykonuje swoje zadania z pełną determinacją. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wobec zarządu. Pani Janina Goss jako członkini RN dowolnej spółki nie jest łatwym rozmówcą, bo wymaga rzetelnych informacji, ale to chyba tylko lepiej - mówił poseł PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". Patryk Michalski dopytywał o zawyżone ceny paliw na stacjach Orlenu w końcówce zeszłego roku. - Ta chryja, którą próbuje rozpętać opozycja, bo wbrew jej nadziejom ceny nie wzrosły - mówił poseł PiS. Patryk Michalski przypomniał jednak, że pod koniec listopada marże były zawyżone średnio o złotówkę.