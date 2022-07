Chaos we Włoszech. Kolejna dymisja Draghiego

Druga dymisja Draghiego

Mattarella odrzucił pierwotną rezygnację Draghiego w zeszłym tygodniu, kiedy ten po raz pierwszy chciał się podać do dymisji kiedy to Ruch Pięciu Gwiazdek zbojkotował głosowanie nad wotum zaufania związane z ustawą mającą pomóc Włochom w walce z gwałtownie rosnącą inflację i kosztami energii. Prezydent poprosił wówczas premiera o powrót do parlamentu, aby poinformować ustawodawców o sytuacji, co ten uczynił w środę, apelując do liderów partii o wysłuchanie apeli o jedność ze strony zwykłych Włochów.