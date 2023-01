Daniel Obajtek i afera z cenami Orlenu. Tak go oceniono w najnowszym sondażu

Wyborcy opozycji dają "czerwoną kartkę"

Biorąc pod uwagę preferencje wyborcze, aż 54 proc. zwolenników opozycji pracę Daniela Obajtka na fotelu państwowego koncernu oceniło zdecydowanie źle, a niemal co trzeci (31 proc.) raczej źle. W przypadku osób niezdecydowanych co do wyborów politycznych to odpowiednio: 33 proc. i 3 proc. Wśród wyborców obozu PiS wskazania krytyczne nie przekroczyły progu błędu statystycznego w badaniu.