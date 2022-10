Przygotujcie się. Jeszcze dzisiaj będzie taka temperatura

W nocy nieco więcej chmur i słabe opady deszczu możliwe są na wschodzie kraju oraz na Pomorzu. Na północy lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni na wschodzie do 13-14 stopni w zachodniej połowie kraju. W dolinach Karpat temperatura może spaść do 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem może być dość silny i w porywach osiągać do 60 km/h.