Rekordowe przymrozki tej jesieni. Za chwilę temperatura poszybuje w górę

W sobotę najniższa temperatura będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu - około 9 st. C. W centrum będzie oscylowała wokół 14 st. C. Zdecydowanie najcieplej ma być na Podkarpaciu. Miejscami będzie to 18 st. C. Mocniej powieje na wybrzeżu, gdzie wiatr w porywach zawieje do 60 km/h.